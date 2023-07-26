В трех областях задержали чиновников военкоматов – организовали схемы уклонения от призыва

Правоохранители задержали чиновников военкоматов в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях из-за организации коррупционных схем для уклонения от призыва. Суммы неправомерной выгоды, получаемые фигурантами, колебались от 9 000 гривен до 55 тысяч гривен.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Так, на Волыни заместитель начальника одного из районных военкоматов потребовал у призывника 1 000 долларов США. Оперативники задержали фигуранта при получении части средств – 25 тыс. грн.

В Днепропетровской области задержан чиновник одного из районных военкоматов. Он получил 1 000 долларов и 12 тыс. грн за то, что пообещал "оттянуть время" призыва на максимально возможный срок.

Оперативники УСР в Черновицкой области разоблачили двух военнослужащих одного из областных мобилизационных отделений на систематическом вымогательстве взяток за подготовку фиктивных документов для военнообязанных о непригодности к военной службе. Задержали фигуранта во время очередного транша неправомерной выгоды – 9 000 грн.

"Нужно отметить, что только в прошлом месяце правоохранители задерживали одного из командиров этого же центра комплектования на взятке в 3 000 долларов США за снятие уклониста с военного учета по состоянию здоровья", – рассказали в полиции.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избраны меры пресечения.

Работнику военкомата с Днепропетровщины – содержание под стражей с правом внесения 215 тысяч гривен залога, с Волыни – ночной домашний арест, а буковинским фигурантам – содержание под стражей с правом внесения залога более чем в 536 тыс. грн каждому.

Напомним, суд Киева отправил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внесения залога.

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