В трех регионах Украины: СБУ ликвидировала очередные "схемы" для выезда уклонистов за границу

Задержанным грозит лишение свободы сроком на 10 лет.
Служба безопасности Украины разоблачила еще три схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Так, правоохранители задержали их организаторов в разных регионах нашего государства.
Об этом сообщает СБУ.
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Учредители сделки предлагали свои "услуги" военнообязанным, которые намеревались уехать из Украины. Они изготавливали фейковые документы и помогали обходить контрольно-пропускные пункты. Стоил такой пакет – до 10 тысяч долларов, в зависимости от срочности выезда и способа переправки через границу.
Отмечается, что:
- во Львове военные контрразведчики СБУ задержали врача-хирурга, входившего в состав районной военно-врачебной комиссии, который пытался получить взятку за подписание для уклоняющегося фиктивной справки о "наличии тяжелых диагнозов"
"Установлено, что на основании сфабрикованных выводов медика его подельники из ВЛК готовили заведомо ложные документы о непригодности призывников к военной службе", – говорят в СБУ.
- в Одесской области задержан фигурант, который вывозил призывников на собственном авто из-за непризнанного Приднестровья с помощью заранее подготовленного маршрута вне пунктов пропуска;
"По данным следствия, злоумышленник координировал преступные действия со своим зарубежным сообщником, который подыскивал клиентов через специально созданный Telegram-канал. Деньги за "трансфер" фигуранты получали на собственный криптокошелек", – отметили правоохранители.
- в Закарпатье поймали коммерсанта, который переправлял военнообязанных за пределы нашего государства как водителей международных грузовых перевозок.
"Как только псевдоводитель выезжал в ЕС, он покидал авто и за руль садился возвращавшийся в Украину родственник фигуранта", — сообщили в ведомстве.
Ранее военный жестко высказался о бегстве журналиста за границу.
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