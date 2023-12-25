В трех регионах Украины: СБУ ликвидировала очередные "схемы" для выезда уклонистов за границу

Служба безопасности Украины разоблачила еще три схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Так, правоохранители задержали их организаторов в разных регионах нашего государства.

Об этом сообщает СБУ.

Доказательства, изъятые при задержании организаторов "схемы" переправки уклонистов за границу

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Учредители сделки предлагали свои "услуги" военнообязанным, которые намеревались уехать из Украины. Они изготавливали фейковые документы и помогали обходить контрольно-пропускные пункты. Стоил такой пакет – до 10 тысяч долларов, в зависимости от срочности выезда и способа переправки через границу.

Отмечается, что:

во Львове военные контрразведчики СБУ задержали врача-хирурга, входившего в состав районной военно-врачебной комиссии, который пытался получить взятку за подписание для уклоняющегося фиктивной справки о "наличии тяжелых диагнозов"

"Установлено, что на основании сфабрикованных выводов медика его подельники из ВЛК готовили заведомо ложные документы о непригодности призывников к военной службе", – говорят в СБУ.

Задержаны организаторы "схемы" переправки уклонистов за границу

в Одесской области задержан фигурант, который вывозил призывников на собственном авто из-за непризнанного Приднестровья с помощью заранее подготовленного маршрута вне пунктов пропуска;

"По данным следствия, злоумышленник координировал преступные действия со своим зарубежным сообщником, который подыскивал клиентов через специально созданный Telegram-канал. Деньги за "трансфер" фигуранты получали на собственный криптокошелек", – отметили правоохранители.

Задержаны организаторы "схемы" переправки уклонистов за границу

в Закарпатье поймали коммерсанта, который переправлял военнообязанных за пределы нашего государства как водителей международных грузовых перевозок.

"Как только псевдоводитель выезжал в ЕС, он покидал авто и за руль садился возвращавшийся в Украину родственник фигуранта", — сообщили в ведомстве.

Доказательства, изъятые при задержании организаторов "схемы" переправки уклонистов за границу

Ранее военный жестко высказался о бегстве журналиста за границу.

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