В трехнедельного младенца из Кировоградской области обнаружили коронавирус: как чувствует себя ребенок

В трехнедельного младенца из Кировоградской области обнаружили коронавирус: как чувствует себя ребенок

Девочку лечат дома под наблюдением педиатра.

В воскресенье, 17 октября, в трехнедельной девочки с Кропивницкого района Кировоградской области обнаружили коронавирусную инфекцию. Несколькими днями ранее, 13 октября, COVID-19 диагностировали у ее родителей.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на главного санитарного врача региона Надежду Оперчук, малышку лечат дома под наблюдением пeдиaтpa.

У всех трех — легкая форма заболевания. В семье есть еще одна 7-летняя дочь, у нее коронавирус не подтвердился. Девочку изолировали от инфицированных родственников.

Напомним, на Волыни COVID-штамм "Дельта" обнаружили в 17-дневного младенца.

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