В Третьем армейском корпусе назвали причину СЗЧ, которую часто игнорируют

Ключевым фактором предотвращения СЗЧ должен быть высокий уровень доверия командиру и здоровый внутренний климат в подразделении.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин в интервью «Киев24».

Он призывает командование самим делать шаги, чтобы человек не уходил в СЗЧ, и «смотреть в корень проблемы», а не решать последствия.

Жорин уверен, что главное, от чего зависит СЗЧ — доверие бойца к своему командиру. «Пойдет ли человек в СЗЧ, на 70% зависит от уровня доверия к своему командиру», — заявил он.

«Нормальный внутренний климат с авторитетом командира и с доверием к командиру, когда человек знает, что его жизнь в руках того человека, которому можно доверять», — считает заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Ранее сообщалось, что в Украине засекретили данные о количестве СЗЧ и дезертирстве.