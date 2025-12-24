- Дата публикации
В Третьем армейском корпусе назвали причину СЗЧ, которую часто игнорируют
Максим Жорин считает, что авторитет командира останавливает СЗЧ.
Ключевым фактором предотвращения СЗЧ должен быть высокий уровень доверия командиру и здоровый внутренний климат в подразделении.
Такое мнение высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин в интервью «Киев24».
Он призывает командование самим делать шаги, чтобы человек не уходил в СЗЧ, и «смотреть в корень проблемы», а не решать последствия.
Жорин уверен, что главное, от чего зависит СЗЧ — доверие бойца к своему командиру. «Пойдет ли человек в СЗЧ, на 70% зависит от уровня доверия к своему командиру», — заявил он.
«Нормальный внутренний климат с авторитетом командира и с доверием к командиру, когда человек знает, что его жизнь в руках того человека, которому можно доверять», — считает заместитель командира Третьего армейского корпуса.
Ранее сообщалось, что в Украине засекретили данные о количестве СЗЧ и дезертирстве.