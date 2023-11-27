В Третьей штурмовой бригаде "разнесли" Безуглу из-за ее призывов отправить Залужного в отставку

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин отреагировал на скандальное заявление народной депутатки от "Слуги народа" Марьяны Безуглы об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Украинский защитник на своей странице в соцсетях посоветовал, чтобы нардепы, которые "не имеют и никогда не имели никакого отношения к войскам", не толкали "нес в дела мобилизации, войны и военных".

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"Отдельные депутаты, которые не имеют и никогда не имели никакого отношения к войску, более того — позорят своими действиями всю страну — ходят в форме или в милитаре. Или обсуждают события на фронте, военные решения, продуцируют какие-то идиотские инициативы. Всем было бы гораздо лучше, если бы глупые, некомпетентные и неадекватные люди не толкали свой нос в дела мобилизации, войны и военных", — написал он.

Напомним, 26 ноября заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла призвала отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Такое заявление вызвало в украинском обществе негодование.

ТСН.ua. собрал реакции на скандальное заявление Марианны Безуглой.

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