В Третьей штурмовой назвали уровень потерь, который может заставить Россию остановить войну

Реклама

Украинцы часто считают, что масштабная мобилизация в России может стать фактором, пошатнувшим общественные настроения в этой стране. Однако такой сценарий маловероятен.

Об этом сказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

По его словам, в настоящее время Россия уже фактически проводит скрытую мобилизацию другими методами. В частности, человеку могут «подбросить» дело, поставив перед выбором тюрьму или фронт. Подобная практика стала обыденностью, а вся система построена именно так, чтобы постоянно пополнять армию.

Реклама

Дополнительным стимулом является высокая оплата контрактников, ведь большинство россиян никогда не получали такие деньги в мирной жизни.

Эксперт подчеркивает: даже если Россия официально объявит масштабную мобилизацию, существенных изменений в настроениях общества это не повлечет за собой. Максимум — кратковременные колебания.

«Не стоит ждать, что россияне вдруг прозреют. Единственное, что способно реально повлиять на их готовность воевать — это катастрофические потери, которые сделают дальнейшее ведение боевых действий невозможным», — подытожил он.

Напомним, по мнению заместителя командира Третьего армейского корпуса Жорина, если Запад не будет реагировать, РФ будет избивать по оружейным заводам стран НАТО.

Реклама

Также Максим Жорин прокомментировал ситуацию с атакой дронов и последствиями. Ведь стало известно, что поляки активно ищут жилье за границей, в том числе в Испании.