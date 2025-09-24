- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 483
- Время на прочтение
- 1 мин
В Третьей штурмовой назвали уровень потерь, который может заставить Россию остановить войну
Украинцам не стоит надеяться на большой протест в случае новой мобилизации в РФ.
Украинцы часто считают, что масштабная мобилизация в России может стать фактором, пошатнувшим общественные настроения в этой стране. Однако такой сценарий маловероятен.
Об этом сказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.
По его словам, в настоящее время Россия уже фактически проводит скрытую мобилизацию другими методами. В частности, человеку могут «подбросить» дело, поставив перед выбором тюрьму или фронт. Подобная практика стала обыденностью, а вся система построена именно так, чтобы постоянно пополнять армию.
Дополнительным стимулом является высокая оплата контрактников, ведь большинство россиян никогда не получали такие деньги в мирной жизни.
Эксперт подчеркивает: даже если Россия официально объявит масштабную мобилизацию, существенных изменений в настроениях общества это не повлечет за собой. Максимум — кратковременные колебания.
«Не стоит ждать, что россияне вдруг прозреют. Единственное, что способно реально повлиять на их готовность воевать — это катастрофические потери, которые сделают дальнейшее ведение боевых действий невозможным», — подытожил он.
