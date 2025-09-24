ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
483
Время на прочтение
1 мин

В Третьей штурмовой назвали уровень потерь, который может заставить Россию остановить войну

Украинцам не стоит надеяться на большой протест в случае новой мобилизации в РФ.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Третьей штурмовой назвали уровень потерь, который может заставить Россию остановить войну

Украинцы часто считают, что масштабная мобилизация в России может стать фактором, пошатнувшим общественные настроения в этой стране. Однако такой сценарий маловероятен.

Об этом сказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

По его словам, в настоящее время Россия уже фактически проводит скрытую мобилизацию другими методами. В частности, человеку могут «подбросить» дело, поставив перед выбором тюрьму или фронт. Подобная практика стала обыденностью, а вся система построена именно так, чтобы постоянно пополнять армию.

Дополнительным стимулом является высокая оплата контрактников, ведь большинство россиян никогда не получали такие деньги в мирной жизни.

Эксперт подчеркивает: даже если Россия официально объявит масштабную мобилизацию, существенных изменений в настроениях общества это не повлечет за собой. Максимум — кратковременные колебания.

«Не стоит ждать, что россияне вдруг прозреют. Единственное, что способно реально повлиять на их готовность воевать — это катастрофические потери, которые сделают дальнейшее ведение боевых действий невозможным», — подытожил он.

Напомним, по мнению заместителя командира Третьего армейского корпуса Жорина, если Запад не будет реагировать, РФ будет избивать по оружейным заводам стран НАТО.

Также Максим Жорин прокомментировал ситуацию с атакой дронов и последствиями. Ведь стало известно, что поляки активно ищут жилье за границей, в том числе в Испании.

Дата публикации
Количество просмотров
483
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie