В Третьей штурмовой отреагировали на новые контракты для ВСУ

Жорин поддержал положительную мотивацию к службе, но напомнил о ветеранах фронта / © Associated Press

Новые механизмы мотивации для вступления в ряды Вооруженных Сил Украины, как и любые способы поощрения граждан служить в армии лучше, чем принудительные меры или снижение мобилизационного возраста. В то же время государство должно не забывать и о военнослужащих, которые находятся на фронте уже несколько лет подряд.

Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник Вооруженных сил Украины Максим Жорин, комментируя новые контракты для ВСУ, о подготовке которых стало известно 3 ноября.

«Я поддерживаю все возможные методы положительной мотивации вступать в армию. Поощрение людей выглядит лучше, например, снижение мобилизационного возраста», — отметил Жорин.

В то же время он подчеркнул, что государство должно не забывать и о военнослужащих, которые находятся на фронте уже несколько лет подряд.

«Среди этих решений хочется увидеть справедливые инициативы по отношению к воюющим уже третий, четвертый год полномасштабной войны. Мотивация для этой категории не менее важна, чем привлечение новых людей», — подчеркнул военный.

Жорин добавил, что сегодня украинская армия держится прежде всего на тех бойцах, которые, несмотря на усталость, продолжают выполнять боевые задания.

«Следует помнить, что на усталых, ах***вших от происходящего, военных держится сегодня вся страна», — резюмировал он.

Напомним, ранее речь шла о том, что Министерство обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского приступило к подготовке новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку новых форматов контрактов для военнослужащих. Он заявил, что Минобороны работает над введением контрактов на один, два, три и пять лет службы. Больше деталей об условиях подписания должны быть обнародованы впоследствии.