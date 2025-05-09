В Третьей штурмовой подчеркнули, что никаких особых прав для приграничья с Венгрией не должно быть

Подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин

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В Третьей штурмовой отметили, что никаких особых прав для приграничья с Венгрией не должно быть.

Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram.

«Не секрет, что Венгрия к нам не очень дружественная и имеет свои претензии на нашу территорию. Поэтому наличие в Украине агентов этого государства не удивлено», — сказал он.

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Военный отметил, что с учетом неприятных соседей и возможных угроз от них этим регионам нужно уделять много внимания. В том числе всем решением по части особых прав для национальных меньшинств.

«В целом, никаких особых прав (языковых, территориальных и т.п.) ни для одного из нацменьшинств в Украине не должно быть. Ибо угроза возможна и не только со стороны РФ», — резюмировал Жорин.

Напомним, СБУ впервые в истории государства разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая проводила шпионскую деятельность в ущерб Украине.

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