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- Украина
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В Третьей штурмовой подчеркнули, что никаких особых прав для приграничья с Венгрией не должно быть
Венгрия к нам не очень дружественная и имеет свои претензии на нашу территорию, поэтому наличие в Украине агентов этого государства не удивляет, отметил Максим Жорин.
В Третьей штурмовой отметили, что никаких особых прав для приграничья с Венгрией не должно быть.
Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram.
«Не секрет, что Венгрия к нам не очень дружественная и имеет свои претензии на нашу территорию. Поэтому наличие в Украине агентов этого государства не удивлено», — сказал он.
Военный отметил, что с учетом неприятных соседей и возможных угроз от них этим регионам нужно уделять много внимания. В том числе всем решением по части особых прав для национальных меньшинств.
«В целом, никаких особых прав (языковых, территориальных и т.п.) ни для одного из нацменьшинств в Украине не должно быть. Ибо угроза возможна и не только со стороны РФ», — резюмировал Жорин.
Напомним, СБУ впервые в истории государства разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая проводила шпионскую деятельность в ущерб Украине.