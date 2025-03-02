В Третьей штурмовой рассказали о разнице между мирными переговорами и миром

Военный предполагает, что даже при временном перемирии, в любой момент боевые действия снова смогут выйти на прежний уровень.

Мир и мирные переговоры с Россией – далеко не одно и то же, чего не могут понять наши западные союзники.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

"Главное, чего не может понять ни одна другая страна – мирные переговоры и мир – далеко не одно и то же. Мы это уже знаем на опыте", – пишет Жорин.

Военный предполагает, что даже при временном перемирии, война фактически не будет завершена. И в любой момент боевые действия снова смогут выйти на прежний уровень.

Также читайте Безуглая заявила о гибели украинских военных из-за удара во время построения

"Готов кто-то из союзных государств дать действенные гарантии безопасности, а не очередную бестолковую бумажку — сильно сомневаюсь. Ни одному союзнику никогда так не будут болеть наши проблемы, ведь они здесь не находятся и просто их не чувствуют: ни ракет, ни КАБов и шахедов", — отмечает офицер.

Жорин считает, что цель россиян ясна: враг хочет взять паузу, потому что тоже истощен. Но ничего не говорит о том, что РФ собирается отцепиться от Украины.

"Если весь этот процесс таки выведет на перемирие – это будет самый большой экзамен для нас. Не потерять время, не перессориться между собой, а подготовиться из расчета только на собственные силы – вот такая будет наша задача, чтобы не остаться без государства вообще", – подытожил Максим Жорин.

Напомним, британский премьер Кир Стармер очертил роль России в будущем мирном соглашении.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.