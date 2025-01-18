В Третьей штурмовой указали, где еще нужно искать российских агентов

Хорошей новостью является тот факт, что российские агенты получают подозрения. Однако важно не останавливаться на достигнутом и обратить внимание на Верховную Раду, ведь там подобных коллаборантов очень много.

Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин на своей странице в Telegram.

По его словам, в 2021 году был предложен проект закона о коллаборационизме. Однако Жорина сообщили, что принятие закона невозможно.

"Но в марте 2022 года проголосовали за него — изменились некоторые "обстоятельства" в стране", — пояснил зам.

Он добавил, если предателя не удается привлечь к уголовной ответственности за государственную измену, то в законе о коллаборационизме есть "куча положений, по которым точно получится".

"Ибо извинений от Бойко недостаточно, это полная х***ня. Мы не забыли ни о нем, ни о его коллегах", — подытожил подполковник.

Напомним, правоохранители разоблачили агентурную сеть российских спецслужб, в состав которой входили работники "Укрзализныци" и столичного метрополитена. Свою деятельность они начали еще со времен АТО.

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