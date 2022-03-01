В Тростянце зафиксировали колонну тяжелой техники русской армии

Есть угроза уличных сражений.

Колонна тяжелой техники едет через город Тростянец Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook.

По его словам, есть угроза уличных сражений. Кроме того, угроза уличных боев есть и в областном центре – Сумах.