В Тростянке после освобождения находят тела замученных местных жителей, а центр города разрушен (фото)

Город разбит, а жители приходят в себя после пережитого.

Город Тростянец Сумской области несколько дней назад освободили от оккупантов. Оно разбито, а правоохранители находят тела убитых мирных жителей.

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Об этом рассказал политик Мустафа Найем, побывавший в освобожденном Тростянце.

"В городе разрушены сотни домов, железнодорожный и автовокзал, больницу и частично – градообразующее предприятие, местная кондитерская фабрика. Треугольная крыша на железнодорожном вокзале уцелела, это был один из символов города. Но здания вокруг и находившиеся на станции разгромлены. Больше всего разрушений и сожженной техники в районе вокзала. Площадь перед вокзалом разрыта: по словам украинских военных, российские военные раскопали ее для того, чтобы хранить боеприпасы. На улицах Тростянца разбросаны остатки САУ, вражеской техники и коробки с сухпайками оккупационных войск" .

Как рассказывают местные жители, оккупанты расстреливали людей на улицах, отбирали жилье и еду. После освобождения города в одном из гаражей нашли тело замученного мужчины. И такой случай в Тростянце не один.

"В настоящее время многие места в Тростянце остаются заминированными. В городе работают работники ГСЧС, помогая коммунальным службам восстановить жизнь после разминирования территории общины. Между тем в месте уже восстановлена мобильная связь. В ближайшее время "Укрзалізниця" планирует запустить дизель-поезд Харьков-Тростянец", – рассказывает Найем.

Напомним, что в городе Сумы раздавались взрывы, но ночь, несмотря на воздушные тревоги, прошла спокойно. В то же время, в освобожденных от оккупантов общинах, в частности в Тростянецкой, продолжается работа по восстановлению жизнедеятельности.