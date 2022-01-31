В тройной аварии на Прикарпатье погиб 24-летний водитель BMW: его авто вспыхнуло после столкновения

В тройной аварии на Прикарпатье погиб 24-летний водитель BMW: его авто вспыхнуло после столкновения

Спасателям пришлось деблокировать тело водителя из охваченного огнем авто.

Сегодня, 31 января, в 8:30 в селе Стримба Ивано-Франковской области произошло смертельная авария на дороге "Мукачево-Львов-Ивано-Франковск". В результате ДТП один человек погиб, еще два пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"На прямом участке дороги водитель автомобиля BMW-3 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter T5. После этого BMW столкнулся со вторым встречным автомобилем также марки Volkswagen Transporter Т5. В дальнейшем автомобиль BMW отбросило в кювет, где он загорелся. Спасатели ликвидировали пожар и деблокировали тело водителя из транспортного средства", — говорится в сообщении.

УГСЧС в Ивано-Франковской области

В результате ДТП 24-летний водитель этого автомобиля, житель Коломыйщины, погиб на месте происшествия. 24-летнего водителя микроавтобуса, с которым первый столкнулся BMW, доставили в больницу, а другого 21-летнего водителя микроавтобуса осмотрели на месте происшествия, от госпитализации мужчина отказался.

Два водителя микроавтобуса - жители Ивано-Франковской области. Пассажиров в трех транспортных средствах не было.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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