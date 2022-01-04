В Трускавце из-за долга и просроченного договора горожане остались без водоснабжения

В Трускавце из-за долга и просроченного договора горожане остались без водоснабжения

Ситуация обещают поправить уже сегодня.

Трускавец во Львовской области от 3 января остался без водоснабжения из-за не подписанного договора с дрогобычским коммунальным предприятием.

Об этом отмечает телеграмм-канал департамента ЦЗ населения Львовской ОГА.

"В связи с тем, что между ООО "Трускавецкий водоканал" и КП "Дрогобыч водоканал" не заключен договор на водоснабжение на 2022 год, с 09:00 ч. 3 января КП "Дрогобыч водоканал" прекратило подачу воды в г. Трускавец. Подписание договора запланировано на 4 января", — говорится в сообщении.

Между тем, на официальном сайте Дрогобычводоканала 3 января опубликовали заявление, где значится, что Трускавецкий водоканал имеет долг в размере 12,5 миллионов гривен.

К слову, компания "Трускавецкий водоканал", несмотря на статус общества ограниченной ответственности, находится в собственности Трускавецкого городского совета. Она финансируется за деньги налогоплательщиков города.

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