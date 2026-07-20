В центральной области раздались взрывы: власти предупредили о российской атаке

Взрывы в Полтаве / © tsn.ua

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Утром 20 июля в Полтаве раздались взрывы. Власти сообщили о дроновой атаке и работе противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

По данным мониторинговых каналов, взрывы прогремели во время воздушной тревоги в 09:41. Через 5 мин власти сообщили, что звук взрыва, который слышали в Полтавской общине, — это работа ПВО.

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По словам чиновника, обломки вражеского БПЛА упали на открытой территории.

«Обломки БПЛА повредили крышу одного из зданий в Полтавском районе. Также повреждена линия электропередачи. Обесточены близлежащие домовладения», — заметил Дьяковнич.

Информация о травмированных не поступала.

Воздушные силы перед взрывами в городе предупреждали о реактивном дроне, который двигался в направлении Полтавы.

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Напомним, Россия утром 20 июля нанесла ракетную атаку по Одессе. Руководитель МВА Сергей Лысак прокомментировал и сообщил о повреждении инфраструктуры.

Также россияне атаковали Запорожье. Ударили КАБами по городу. Погибли три человека, среди которых — 11-летняя девушка. Ее тело извлекли из-под завалов дома.

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