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В центральной области раздались взрывы: власти предупредили о российской атаке
По данным мониторинговых каналов, взрывы прогремели в 09:41. Обломки вражеского БПЛА упали на открытой территории Полтавской общины.
Утром 20 июля в Полтаве раздались взрывы. Власти сообщили о дроновой атаке и работе противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.
По данным мониторинговых каналов, взрывы прогремели во время воздушной тревоги в 09:41. Через 5 мин власти сообщили, что звук взрыва, который слышали в Полтавской общине, — это работа ПВО.
По словам чиновника, обломки вражеского БПЛА упали на открытой территории.
«Обломки БПЛА повредили крышу одного из зданий в Полтавском районе. Также повреждена линия электропередачи. Обесточены близлежащие домовладения», — заметил Дьяковнич.
Информация о травмированных не поступала.
Воздушные силы перед взрывами в городе предупреждали о реактивном дроне, который двигался в направлении Полтавы.
Атака РФ по Украине — последние новости
Напомним, Россия утром 20 июля нанесла ракетную атаку по Одессе. Руководитель МВА Сергей Лысак прокомментировал и сообщил о повреждении инфраструктуры.
Также россияне атаковали Запорожье. Ударили КАБами по городу. Погибли три человека, среди которых — 11-летняя девушка. Ее тело извлекли из-под завалов дома.