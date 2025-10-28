- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 7
- Время на прочтение
- 1 мин
В центре Чернигова упал «Шахед»: в городе возникли проблемы с мобильной связью
Российские захватчики снова атаковали Чернигов.
Вечером 27 октября в центральной части Чернигова упал ударный дрон «Шахед».
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, сообщает Общественное.
«Зафиксировано падение „шахеда“ в центральной части города. Последствия уточняются», — говорится в сообщении.
Корреспонденты издания отметили, что после падения беспилотника в Чернигове наблюдаются перебои с мобильной связью.
По данным Воздушных сил ВСУ, в 23:45 российские дроны следовали с востока в направлении Чернигова.
Ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов поврежден важный энергообъект в Корюковском районе Черниговщины.
Мы ранее информировали, что аварийные отключения электроснабжения произошли в значительной части Черниговщины.