В центре Черновцов мужчина бросил гранату посреди улицы, есть раненые (фото)
Полиция оперативно установила и задержала мужчину, причастного к взрыву гранаты.
В центре Черновцов на улице Героев Майдана во время конфликта один из мужчин бросил гранату, в результате чего ранения получили три человека.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.
По данным правоохранителей, сообщение о взрыве поступило в дежурную часть сегодня ночью. Предварительно установлено, что во время спора один из участников конфликта применил боеприпас, вероятно, гранату. Ранения различной степени тяжести получили трое граждан. Один человек госпитализирован в медицинское учреждение, еще двум помощь оказали на месте.
Кроме того, взрывной волной и осколками поврежден легковой автомобиль, который был припаркован рядом.
В полиции рассказали, что в результате неотложных оперативных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчина задержан.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве ночное застолье завершилось кровавой трагедией. Мужчина взорвал гранату Ф-1, что привело к гибели владельца дома и госпитализации гостей.