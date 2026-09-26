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- Украина
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В центре Хмельницкого прохожий забил насмерть 22-летнего парня
В конфликт между охранником ТЦ и 22-летним парнем вмешался прохожий — ударил парня ногой в голову.
В центре Хмельницкого после потасовки скончался 22-летний парень. Полицейские задержали подозреваемого.
Об этом сообщили в полиции.
«Между 22-летним мужчиной и охранником одного из торговых центров возник конфликт. В стычку вмешался 17-летний прохожий, сбивший пострадавшего с ног и ударивший его ногой в голову. Утром потерпевший скончался», — говорится в сообщении ведомства.
Впоследствии полицейские установили местонахождение 17-летнего местного жителя и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи за процессуального руководства прокуратуры объявили задержанному подозрение по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
Напомним, в Николаеве на фоне ссоры между мужчинами в троллейбусе произошла стрельба.