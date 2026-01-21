В центре Хмельницкого во время митинга из-за отключения света мужчина угрожал гранатой (видео)

Жители Хмельницкого вышли на митинг из-за продолжительных отключений света / © Суспільне

Реклама

В Хмельницком из-за отключения света протестующие перекрыли дорогу, один из участников угрожал оружием. Он задержан.

Об этом сообщают корреспонденты “Суспільне Хмельницький» с места происшествия.

Во время протеста, переросшего в перекрытие движения на улице Каменецкой и вблизи площади Независимости, один из мужчин из толпы начал угрожать, что откроет стрельбу или взорвет гранату в случае попытки его задержания.

Реклама

По информации журналистов, к месту оперативно прибыли сотрудники полиции. Мужчину задержали, опасных предметов он применить не успел. Обстоятельства инцидента и происхождение взрывного предмета выясняют правоохранители.

Дата публикации 18:56, 21.01.26 Количество просмотров 13 Угрожал взрывом в центре Хмельницкого: полиция задержала мужчину с гранатой

Что известно о митинге в Хмельницком

21 января в Хмельницком местные жители вышли на митинг из-за длительных и неравномерных отключений электроэнергии. Сначала в акции принимали участие более 20 человек, впоследствии количество участников выросло почти до 150. Протестующие перекрыли движение транспорта и отправились в местную ОВА, чтобы получить объяснения по графикам.

Как сказал митингующим и.о. гендиректора АО «Хмельницкоблэнерго» Святослав Козленко, длительные отключения электроэнергии связаны с повреждением энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов и ограниченными техническими возможностями сетей. Что касается вопроса распределения электроэнергии, то это решает Укрэнерго.

«Там решают — у кого есть свет, а у кого нет», — отметил он.

Реклама

Напомним, в Киеве до сих пор нет графиков отключений света.

Как пояснили специалисты ДТЭК, уже заживлена критическая инфраструктура, но энергосистема города работает в глубоком аварийном режиме. Доступной электроэнергии в разы меньше, чем нужно Киеву зимой. Именно поэтому в столице до сих пор действуют экстренные отключения.