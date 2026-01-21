- Дата публикации
В центре Хмельницкого во время митинга из-за отключения света мужчина угрожал гранатой (видео)
Во время акции протеста из-за длительных отключений электроэнергии правоохранители задержали мужчину, который угрожал применить гранату.
В Хмельницком из-за отключения света протестующие перекрыли дорогу, один из участников угрожал оружием. Он задержан.
Об этом сообщают корреспонденты “Суспільне Хмельницький» с места происшествия.
Во время протеста, переросшего в перекрытие движения на улице Каменецкой и вблизи площади Независимости, один из мужчин из толпы начал угрожать, что откроет стрельбу или взорвет гранату в случае попытки его задержания.
По информации журналистов, к месту оперативно прибыли сотрудники полиции. Мужчину задержали, опасных предметов он применить не успел. Обстоятельства инцидента и происхождение взрывного предмета выясняют правоохранители.
Что известно о митинге в Хмельницком
21 января в Хмельницком местные жители вышли на митинг из-за длительных и неравномерных отключений электроэнергии. Сначала в акции принимали участие более 20 человек, впоследствии количество участников выросло почти до 150. Протестующие перекрыли движение транспорта и отправились в местную ОВА, чтобы получить объяснения по графикам.
Как сказал митингующим и.о. гендиректора АО «Хмельницкоблэнерго» Святослав Козленко, длительные отключения электроэнергии связаны с повреждением энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов и ограниченными техническими возможностями сетей. Что касается вопроса распределения электроэнергии, то это решает Укрэнерго.
«Там решают — у кого есть свет, а у кого нет», — отметил он.
Напомним, в Киеве до сих пор нет графиков отключений света.
Как пояснили специалисты ДТЭК, уже заживлена критическая инфраструктура, но энергосистема города работает в глубоком аварийном режиме. Доступной электроэнергии в разы меньше, чем нужно Киеву зимой. Именно поэтому в столице до сих пор действуют экстренные отключения.