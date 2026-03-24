В результате российского удара 24 марта по центральной части Ивано-Франковска погибли два человека. Еще четверо граждан получили ранения, среди которых 6-летний ребенок. Также стало известно о гибели нацгвардейца и его несовершеннолетней дочери.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук .

По словам главы области, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Еще четыре человека пострадали, среди них — 6-летний ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены здания городского и областного роддомов, а также около 10 жилых зданий», — сообщила Светлана Онищук.

На месте попадания работают все экстренные и профильные службы. Руководитель ОВА призвала жителей региона строго соблюдать правила безопасности.

«Призываю жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги — до отбоя находитесь в укрытиях или безопасных местах», — подчеркнула Онищук.

Также и городской голова Руслан Марцинкив подтвердил, что в результате вражеской атаки по Ивано-Франковску погибли два человека. Среди жертв — военнослужащий Национальной гвардии Украины вместе с несовершеннолетней дочерью. Известно, что его жена несколько дней назад родила ребенка в одном из местных роддомов. Они посещали перинатальный центр.

Массированная атака на Украину 24 марта — последние новости

Напомним, во вторник, 24 марта, Россия совершила одну из самых массированных воздушных атак на территорию Украины. Только в дневное время зафиксировали пролет более 400 ударных беспилотников, подтверждены попадания.

Во Львове 24 марта прогремели взрывы во время атаки вражеских дронов. В городе работала противовоздушная оборона.

Кроме этого, в Ивано-Франковске раздались взрывы при атаке вражеских дронов, в городе тоже работала противовоздушная оборона.

Во время российской атаки на Днепр 24 марта обломок залетел в кабинет в здании городского головы Бориса Филатова. Он показал последствия попадания обломка, пробившего окно и роллеты в его кабинете.