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- Украина
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В центре Киева с авто обмена валют похитили 15 млн грн: дерзко, как в кино
Члены банды готовились к преступлению почти год — они похитили деньги из машины обменника валют.
В центре Киева из автомобиля обмена валют преступная группа похитила 15 млн гривен.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Злоумышленник организовал схему завладения деньгами обмена валют, расположенного в центре столицы. Почти год 46-летний мужчина с сообщниками готовился к совершению преступления, отслеживая процесс перевозки денег. Участники банды знали, что большие суммы денег некоторое время находятся в багажнике машины, припаркованной у обмена валют.
Чтобы извлечь деньги из машины, члены группы заранее вырезали отверстие в багажнике, из которого вывели веревку для того, чтобы его открыть. Впоследствии они заблокировали дверь офиса на выход и похитили из багажника сумку почти 15 млн гривен.
Ранее организатор был приговорен к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство и в 2015 году освободился из тюрьмы.
В настоящее время ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 9 млн гривен. Сообщники мужчины устанавливаются. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Виннице мужчину избили и ограбили из-за предложения интима