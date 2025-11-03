В центре Львова вспыхнул трамвай: есть ли пострадавшие (фото)

В центре Львова вспыхнул трамвай

В центре Львова 3 ноября горел трамвай . К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

По его словам, инцидент произошел на площади Таможенной.

"Никто не пострадал", - заверил чиновник.

Движение обещают возобновить через несколько минут.

Что касается причины происшествия, акцентировал Садовый, его выясняют.

Ранее под колесами трамвая во Львове погиб человек. Предварительно установили, что во время остановки маршрута №1 неизвестный лег под колеса. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

"Личность погибшего устанавливают. Предварительно - это мужчина, ориентировочно 45 лет, без места постоянного проживания", - говорится в сообщении.