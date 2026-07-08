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В центре Одессы мужчина захватил заложников в парикмахерской: первые подробности (видео)
Правоохранители освободили заложников.
В Одессе неизвестный мужчина захватил заложников в помещении парикмахерской.
Об этом пишут местные паблики.
На месте работают полицейские и медики.
Пресс-секретарь полиции Одесской области Любовь Гордиевская в комментарии для ТСН.ua сообщила, что в заложниках находятся два человека.
«Мужчина зашел в этот салон, где была одна работница и посетитель, никаких требований не выдвигает, закрылся в парикмахерской», — сообщила она.
По ее словам, полицейская операция по освобождению заложников продолжается.
Местные каналы также сообщают, что полиция готовится штурмовать парикмахерскую.
Сейчас, по информации местных СМИ, заложник задержан. Его арестовали правоохранители.
Как сообщила для «РБК-Украина» пресс-секретарь национальной полиции, что правоохранители открыли двери парикмахерской в Одессе.
«Мужчина не нанес никакого вреда находившимся внутри людям», — говорится в сообщении.
Пока с присутствующими общаются правоохранители. Самому мужчине вызывают дополнительную медицинскую помощь. Иные обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Напомним, 4 июля на автодороге «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» между селами Красное и Нечаяное произошло жуткое ДТП, в котором погибли 12 человек. Столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter с людьми и грузовик Volvo.
Впоследствии в полиции задержан водитель кроссовера, который, вероятно, спровоцировал ДТП и скрылся. Он выехал на «встречу», где в тот момент двигалась маршрутка. Ему объявили подозрение.