В центре Одессы мужчина захватил заложников в парикмахерской: первые подробности (видео)

Пистолет

Реклама

В Одессе неизвестный мужчина захватил заложников в помещении парикмахерской.

Об этом пишут местные паблики.

На месте работают полицейские и медики.

Реклама

Пресс-секретарь полиции Одесской области Любовь Гордиевская в комментарии для ТСН.ua сообщила, что в заложниках находятся два человека.

«Мужчина зашел в этот салон, где была одна работница и посетитель, никаких требований не выдвигает, закрылся в парикмахерской», — сообщила она.

Заручники в Одесі / © Фото из открытых источников

По ее словам, полицейская операция по освобождению заложников продолжается.

Местные каналы также сообщают, что полиция готовится штурмовать парикмахерскую.

Реклама

Поліція готується до штурму / © Фото из открытых источников

Сейчас, по информации местных СМИ, заложник задержан. Его арестовали правоохранители.

Затримання чоловіка / © Фото из открытых источников

Затримання чоловіка / © Фото из открытых источников

Как сообщила для «РБК-Украина» пресс-секретарь национальной полиции, что правоохранители открыли двери парикмахерской в Одессе.

«Мужчина не нанес никакого вреда находившимся внутри людям», — говорится в сообщении.

Пока с присутствующими общаются правоохранители. Самому мужчине вызывают дополнительную медицинскую помощь. Иные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Реклама

Происшествия Украины — последние новости

Напомним, 4 июля на автодороге «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» между селами Красное и Нечаяное произошло жуткое ДТП, в котором погибли 12 человек. Столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter с людьми и грузовик Volvo.

Впоследствии в полиции задержан водитель кроссовера, который, вероятно, спровоцировал ДТП и скрылся. Он выехал на «встречу», где в тот момент двигалась маршрутка. Ему объявили подозрение.

Новости партнеров