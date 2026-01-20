В центре Одессы нашли уникальный артефакт: что именно и как он выглядит (фото)

деньги

В самом центре исторической части Одессы обнаружена и сохранена редкая банкнота в 100 карбованцев Украинской Народной Республики (УНР) 1918 года — один из первых материальных символов украинской государственности.

Об этом сообщил владелец Музея-кофейни «Старая Одесса» Петр Манелис, передает Times.od.UA.

По словам пана Манелиса, этот бумажный артефакт является не просто средством платежа, а настоящим шедевром графического искусства того времени. Автором визуального стиля купюры стал выдающийся график Георгий Нарбут, благодаря чему банкнота имеет огромный культурный и антикварный вес.

Директор музея напомнил, что в конце 1917 года правительство УНР официально ввело собственную валютную систему, утвердив государственные кредитные билеты. Для такого мощного коммерческого центра как Одесса появление национальных денег стало знаковым событием. Новая валюта мгновенно интегрировалась в городскую жизнь: ею рассчитывались в лавках, на причалах порта и среди шумных торговых рядов Привоза.

Именно купюра в 100 карбованцев стала первой банкнотой, поступившей в массовое обращение. Ее главной особенностью была надпись номинала на четырех языках: кроме украинского, там присутствовали польский, русский и идиш. Такая деталь подчеркивала толерантность и пестрый этнический ландшафт Одессы, где в мире сосуществовали представители многих народов — от греков до болгар.

Эти деньги были неотъемлемой частью быта одесситов: ими давали сдачу за свежий хлеб или кофе, платили за проезд в городском трамвае или рассчитывались с портовыми грузчиками. Таким образом, идея украинской суверенности ежедневно проходила через руки тысяч жителей города.

Сегодня этот экспонат в стенах Музея-кофейни «Старая Одесса» служит своеобразным порталом в прошлый век. Он напоминает об эпохе, когда город был точкой пересечения глобальных интересов и культур, а современная гривна только начинала свой путь, беря начало от тех самых первых карбованцев.

