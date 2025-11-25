ТСН в социальных сетях

В центре Одессы обвалился балкон: есть пострадавшие (фото и видео)

В центре Одессы внезапно обрушился балкон на 3-м этаже. Две женщины оказались в ловушке.

Руслана Сивак
В центральной части Одессы внезапно обрушился балкон жилого дома. Две находившиеся на нем женщины оказались в ловушке.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Происшествие случилось на третьем этаже дома. Как сообщили спасатели, две жительницы, 1941 и 1969 годов рождения, провалились вместе с конструкцией на второй этаж и были заблокированы под завалами.

Сотрудники ГСЧС освободили обеих пострадавших из-под завала и передали их медицинским работникам для оказания необходимой помощи.

Напомним, в одном из ТЦК Одессы прогремел взрыв. Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один — ранен.

