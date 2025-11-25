- Дата публикации
-
В центре Одессы обвалился балкон: есть пострадавшие (фото и видео)
В центре Одессы внезапно обрушился балкон на 3-м этаже. Две женщины оказались в ловушке.
В центральной части Одессы внезапно обрушился балкон жилого дома. Две находившиеся на нем женщины оказались в ловушке.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Происшествие случилось на третьем этаже дома. Как сообщили спасатели, две жительницы, 1941 и 1969 годов рождения, провалились вместе с конструкцией на второй этаж и были заблокированы под завалами.
Сотрудники ГСЧС освободили обеих пострадавших из-под завала и передали их медицинским работникам для оказания необходимой помощи.
