В центре Ровно женщина свергла портреты павших Героев Украины - они ее раздражали

Злоумышленница задержана / © pixabay.com

На Майдане Незалежности в Ровно женщина повредила стенды с портретами павших Героев Украины. Она их свергла. Инцидент произошел в центральной части города, где находится мемориальная экспозиция памяти защитников.

Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности городского головы Виктор Шакирзян.

По его словам, женщину, причастную к повреждению инсталляций, правоохранители уже задержали, выясняют все обстоятельства происшествия. Мотивы такого поступка неизвестны.

После инцидента патрульные подняли конструкции и вернули их на место. Часть стендов повреждена. Власти города сообщили, что испорченные портреты погибших Героев заменят.

По данным полиции, злоумышленницей оказалась 41-летняя жительница Ровно. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения: прибор драгеров показал 0,91 промилле.

Женщина объяснила, что портреты ее раздражают, потому что напоминают о войне. О совершенном не жалеет, однако извиняется перед семьями погибших.

