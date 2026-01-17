ТСН в социальных сетях

Украина
1567
1 мин

В центре Ровно женщина свергла портреты павших Героев Украины - они ее раздражали

Женщину, причастную к повреждению инсталляций, правоохранители уже задержали.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Злоумышленница задержана

Злоумышленница задержана / © pixabay.com

На Майдане Незалежности в Ровно женщина повредила стенды с портретами павших Героев Украины. Она их свергла. Инцидент произошел в центральной части города, где находится мемориальная экспозиция памяти защитников.

Об этом сообщил в Facebook исполняющий обязанности городского головы Виктор Шакирзян.

По его словам, женщину, причастную к повреждению инсталляций, правоохранители уже задержали, выясняют все обстоятельства происшествия. Мотивы такого поступка неизвестны.

После инцидента патрульные подняли конструкции и вернули их на место. Часть стендов повреждена. Власти города сообщили, что испорченные портреты погибших Героев заменят.

По данным полиции, злоумышленницей оказалась 41-летняя жительница Ровно. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения: прибор драгеров показал 0,91 промилле.

Женщина объяснила, что портреты ее раздражают, потому что напоминают о войне. О совершенном не жалеет, однако извиняется перед семьями погибших.

1567
