В центре Украины произошло землетрясение: первые подробности

Землетрясение / © Associated Press

28 марта 2026 в Полтавском районе Полтавской области, на территории Мачуховской общины было зафиксировано землетрясение.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, магнитуда землетрясения составила 3,2 по шкале Рихтера, а глубина — 8 километров.

«По классификации землетрясений относится к едва ощутимым», — говорится в сообщении.

Землетрясение на Полтавщине / © Фото из открытых источников

Землетрясения в Украине — последние новости:

Напомним, в Черновицкой области утром 8 марта 2026 зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.

По данным специалистов, подземные толчки произошли в 07:16 по Киеву. Эпицентр землетрясения расположен по координатам 48,27 северной широты и 26,46 восточной долготы, на глубине 11 километров.

По классификации сейсмологов, толчки такой силы относятся к неощутимым, поэтому местные жители их, как правило, не ощущают.

Также, ранее в Закарпатской области произошло землетрясение небольшой мощности. Подземные толчки были зафиксированы вблизи Мукачево.