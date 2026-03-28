В центре Украины произошло землетрясение: первые подробности
Значительные последствия или разрушения пока не зафиксированы.
28 марта 2026 в Полтавском районе Полтавской области, на территории Мачуховской общины было зафиксировано землетрясение.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
По данным специалистов, магнитуда землетрясения составила 3,2 по шкале Рихтера, а глубина — 8 километров.
«По классификации землетрясений относится к едва ощутимым», — говорится в сообщении.
Напомним, в Черновицкой области утром 8 марта 2026 зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.
По данным специалистов, подземные толчки произошли в 07:16 по Киеву. Эпицентр землетрясения расположен по координатам 48,27 северной широты и 26,46 восточной долготы, на глубине 11 километров.
По классификации сейсмологов, толчки такой силы относятся к неощутимым, поэтому местные жители их, как правило, не ощущают.
Также, ранее в Закарпатской области произошло землетрясение небольшой мощности. Подземные толчки были зафиксированы вблизи Мукачево.