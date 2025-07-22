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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В центре Житомира образовалась пропасть: что стало причиной

Изношенная канализация вызвала пропасть в центре Житомира. Город стоит на грани инфраструктурного кризиса.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Асфальт

Асфальт / © pixabay.com

В Житомире на улице Фещенко-Чопивского провалился асфальт — причиной стала изношенная канализационная система.

Об этом пишет Житомир.info.

По словам директора КП «Житомирводоканал» Романа Илика, обвал произошел из-за старого самотечного коллектора диаметром 800 мм, который эксплуатируется более 50 лет.

После обильных дождей свод трубы размок и не выдержал нагрузки, что и привело к образованию пропасти.

Коммунальщики обещают завершить аварийный ремонт до 23 июля, но признаются — полная замена городской канализации нуждается в десятках миллионов гривен, которых в бюджете нет.

«Мы заменяем всего 2 км коллектора — это уже стоит около 150 миллионов гривен. А таких средств для полной реконструкции у нас нет», — заявил Роман Илык.

По его словам, большинство труб в городе прокладывали еще в 60-70-х годах прошлого столетия. Поэтому подобные аварии будут повторяться и в будущем.

/ © Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Напомним, 21 июля в Ивано-Франковске произошел чрезвычайный инцидент: на территорию одной из станций техобслуживания по улице Надречной въехал охваченный огнем автомобиль. Событие, зафиксированное камерами наблюдения, быстро облетело местные СМИ.

Около 9:47 утра водитель заехал на СТО на охваченном огнем BMW. Согласно видеозаписи, пламя уже было видно из-под днища автомобиля. Работники станции техобслуживания немедленно бросились тушить огонь с помощью огнетушителей. Однако их попытки оказались тщетными.

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