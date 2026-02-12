В ЦИК удивили количеством избирателей в Украине

Выборы в Украине / © УНИАН

Первый заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик сообщил, что 34 миллиона украинцев зафиксированы в Государственном реестре избирателей. При этом 1,4 миллиона этих людей не имеют избирательного адреса, то есть фактического места жительства.

Такие цифры Сергей Дубовик объявил во время заседания рабочей группы Верховной Рады, которая занимается подготовкой послевоенных выборов, передает hromadske

Достоверность такого количества избирателей в Украине выглядит сомнительной, поскольку, по словам представителя ЦИК, сейчас отсутствует обмен данными с временно оккупированными территориями, а в Госреестре нет информации о смертности людей.

Сергей Дубовик отметил, что 42 тысячи избирателей на оккупированных территориях имеют возраст более 100 лет, а еще тысяча избирателей — более 115 лет.

Он также отметил, что внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) необходимо предоставить данные о временном изменении места голосования. Необходимые для этого решения уже согласовали в проекте закона об изменениях в Государственный реестр избирателей.

ЦИК вместе с Минцифры должны «наладить протокол информационного обмена» и сообщить людям об избирательном процессе.

Председатель рабочей группы, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил, что на прошлых выборах 2019 года в реестре избирателей насчитывалось около 39 миллионов человек, из них 5 миллионов — ВПЛ.

Ранее сообщалось, что 22 декабря председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объявил о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой законопроекта о проведении выборов после окончания активной фазы войны.

Напомним, в ЦИК подсчитали, что смета на организацию выборов в Украине может составить 10 миллиардов гривен. Львиная доля этой суммы пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий и расходы органов власти.