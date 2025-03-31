В ЦИК выступают против электронных выборов или голосования по почте: какая причина

Выборы в Украине / © ТСН.ua

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ЦИК против электронных выборов или голосования по почте.

Об этом заявил глава ЦИК Олег Диденко в интервью «Украинской правде».

«По-моему, оно (голосование — ред.) возможно при двух условиях: когда есть достаточный уровень развития технологий в стране, и когда есть достаточный уровень сознания избирателей и всех участников избирательных процессов. Чтобы никто не злоупотреблял, и все доверяли результатам. В Украине, по-видимому, сейчас нет этих условий. В то же время добавляются большие риски киберугроз, вмешательство со стороны агрессора», — отметил глава ЦИК.

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А электронное голосование, по словам Диденко, это система, которую дискредитировать значительно легче, чем традиционное бумажное. Потому что голосование проходит в неконтролируемой среде, никто не видит, где и как голосуют.

«Невозможно обеспечить тайну волеизъявления, чтобы наблюдатели или кто мог убедиться, что избиратель отдает свой голос свободно, без чьего-либо влияния. Невозможно, например, когда есть спор, взять и пересчитать голоса», — объяснил он.

С голосованием по почте, по словам Диденко, немного лучшая история, но она имеет много тех же рисков: неконтролируемая среда, невозможность обеспечить тайну, не можем гарантировать, что не будет попыток организовать фальсификации.

Напомним, что выборы в Украине должны были состояться в марте 2024 года, однако их проведение во время военного положения запрещено Конституцией. Однако на фоне международных переговоров с участием США, Украины и России вопрос выборов снова выходит на первый план.

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