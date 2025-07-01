В ЦПИ заявили, что в Луганске под удар дронов попала логистика россиян

Пожар в Луганске / © из соцсетей

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В ночь на 1 июля 2025 года во временном оккупированном Луганске раздались взрывы, а после удара беспилотников на нескольких объектах вспыхнули пожары.

Что же случилось в Луганске, рассказал руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Между тем, соцсети публикуют видео моментов взрывов: на опубликованных кадрах слышен оглушительный звук дронов и видны большие вспышки огня.

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По информации Коваленко, в Луганске "горит логистика россиян".

Украинские военные взрывы не прокомментировали.

Напомним, что ранее в ЦПИ намекнули на успешный удар по оккупантам в Донецке .

ВСУ наносили удар по важному скоплению российских сил в оккупированном Донецке.

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