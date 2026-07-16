Беспилотники изменили ход войны / © Associated Press

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Российские военные ныне имеют крайне низкие шансы на выживание по прибытии на передовую в Украину.

Об этом сообщил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, пишет Bloomberg.

По его данным, средняя продолжительность жизни российских новобранцев по прибытии на поле боя в Украине составляет всего от 20 до 30 минут. Одной из главных причин стали украинские ударные беспилотники из ИИ, которые превратились в высокоточные и относительно дешевые средства поражения.

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«Наши разведывательные данные согласуются с частью открытых источников, которые вы могли видеть по Украине: средняя продолжительность жизни российского новобранца по прибытии на поле боя оценивается в промежутке от 20 до 30 минут», — сказал Ретклифф.

Несмотря на существенное численное превосходство России над Украиной, Киеву удалось частично сдержать продвижение российских войск благодаря инновациям в сфере беспилотных систем.

«Это происходит потому, что беспилотники на основе искусственного интеллекта превратились в такие специализированные и дешевые машины для убийства», — отметил он.

Напомним, Украина активно развивает различные типы ударных дронов, включая системы, использующие элементы искусственного интеллекта для наведения и автономного выполнения отдельных задач.

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Американские чиновники ранее заявляли, что Россия может терять около 7 тысяч военных еженедельно. Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно отмечал высокие потери российской армии во время наступательных операций.

Аналитики пишут, что украинские дроны превратили российский тыл в опасную зону и все больше разрушают логистику оккупантов.

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