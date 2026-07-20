В ТЦК блокировали выплату 15 млн матери погибшего бойца: что решил суд

В ТЦК блокировали выплату 15 млн за погибшего бойца / © pexels.com

Реклама

Областные ТЦК и СП не имеют права самостоятельно принимать решение о том, имеют ли право семьи умерших военных на единовременную денежную помощь от государства — 15 млн гривен. В Тернополе ТЦК блокировал такую выплату матери погибшего военного, и она обратилась в суд.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

В Тернополе суд встал на сторону матери погибшего военного: ТЦК блокировал выплату 15 млн

Тернопольский окружной административный суд частично удовлетворил иск матери военного, умершего во время прохождения службы. Женщина обратилась в суд из-за отказа областного ТЦК и СП передать ее документы на рассмотрение Министерства обороны Украины, чтобы получить единовременную денежную помощь по постановлению Кабмина №168.

Реклама

Военный умер из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, вызванной острым трансмуральным инфарктом миокарда. При этом ВВК в заключении отметила, что заболевание, повлекшее смерть, связано с защитой Родины.

Несмотря на это, областной ТЦК отказался направлять документы в Минобороны. По мнению военкомата, поскольку смерть наступила в результате болезни, а не из-за ранения, контузии или травмы, выплата должна оформляться по другому порядку — в соответствии с Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и постановлении КМУ №975.

Суд признал такие действия ТЦК противоправными. Там подчеркнули, что областной военкомат не имеет полномочий самостоятельно решать вопрос о назначении выплаты или прекращать процедуру рассмотрения, поскольку обязанность ТЦК — проверить материалы, оформить собственное заключение (как положительное, так и отрицательное) и передать весь пакет документов в Министерство обороны, которое является главным распорядителем бюджетных средств и единственным уполномоченным органом для принятия окончательного решения.

По результатам рассмотрения дела 500/2824/26 суд обязал областной ТЦК и СП составить соответствующее заключение и направить его вместе с материалами дела в Минобороны.

Реклама

Также с ответчика в пользу истца взыскали 665,60 грн судебного сбора. В то же время, суд подчеркнул, что не перенимал на себя функции Минобороны и не принимал решения о непосредственном назначении выплаты в размере 15 млн грн, поскольку это относится к компетенции профильной комиссии Минобороны.

ТЦК: последние новости

Напомним, в Кременчуге умер 52-летний мужчина, попавший в реанимацию после пребывания в местном РТЦК и СП. Водителя остановили сотрудники полиции 2 июля с признаками алкогольного опьянения, а уже ночью 3 июля его доставили в ТЦК, где он находился до следующего дня.

Впоследствии задержанного в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу и прооперировали, однако 9 июля он скончался. Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа и кровоизлияния, которые могли быть вызваны действием тупого предмета.

Расследованием дела занимается ГБР. Правоохранители проверяют обстоятельства возможного получения телесных повреждений в период пребывания мужчины в ТЦК.

Реклама

Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения.

Новости партнеров