В ТЦК Кривого Рога умер мобилизованный: что говорит жена и какова позиция военкомата
В помещении ТЦК Кривого Рога скончался мобилизованный, которого полиция доставила в качестве нарушителя учета. У мужчины онкологические заболевания, однако был направлен на ВЛК.
В помещении ТЦК в Кривом Роге скончался мобилизованный.
Об этом сообщил Днепропетровский областной ТЦК и СП.
«22.04.2026 в РТЦК и СП г. Кривой Рог умер военнообязанный гражданин 1975 года рождения. По предварительному диагнозу причиной смерти является сердечная недостаточность», — говорится в сообщении.
В военкомате добавили, что этот мужчина находился с 2025 года в розыске как нарушитель военного учета и был доставлен в ТЦК полицией. При себе у него были документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание. Далее он якобы направлен на дополнительное медицинское обследование.
«В помещении РТЦК самочувствие гражданина внезапно ухудшилось. Была вызвана бригада экстренной медицинской помощи и представителей Нацполиции», — отметили в военкомате.
В ТЦК уверяют, что признаков насильственной смерти не было обнаружено. Проводятся необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств происшествия.
Что пишут в соцсетях
Как отмечает местный паблик в Телеграмм, жена погибшего рассказала, что они собирались ехать к онкологу. С ТЦК мужчина звонил и говорил, что ему плохо, потом перестал выходить на связь. На следующее утро полиция сообщила жене о его смерти.
Напомним, что в Киеве будут судить военного ТЦК, ударившего мобилизованного шокером и избившего до смерти.