В ТЦК Кривого Рога умер мобилизованный: что говорит жена и какова позиция военкомата

Был в розыске и болел онкологией: детали смерти мобилизованного в ТЦК Кривого Рога

В помещении ТЦК в Кривом Роге скончался мобилизованный.

Об этом сообщил Днепропетровский областной ТЦК и СП.

«22.04.2026 в РТЦК и СП г. Кривой Рог умер военнообязанный гражданин 1975 года рождения. По предварительному диагнозу причиной смерти является сердечная недостаточность», — говорится в сообщении.

В военкомате добавили, что этот мужчина находился с 2025 года в розыске как нарушитель военного учета и был доставлен в ТЦК полицией. При себе у него были документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание. Далее он якобы направлен на дополнительное медицинское обследование.

«В помещении РТЦК самочувствие гражданина внезапно ухудшилось. Была вызвана бригада экстренной медицинской помощи и представителей Нацполиции», — отметили в военкомате.

В ТЦК уверяют, что признаков насильственной смерти не было обнаружено. Проводятся необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств происшествия.

Что пишут в соцсетях

Как отмечает местный паблик в Телеграмм, жена погибшего рассказала, что они собирались ехать к онкологу. С ТЦК мужчина звонил и говорил, что ему плохо, потом перестал выходить на связь. На следующее утро полиция сообщила жене о его смерти.

Напомним, что в Киеве будут судить военного ТЦК, ударившего мобилизованного шокером и избившего до смерти.