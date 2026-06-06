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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
135
Время на прочтение
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В ТЦК обратились к юношам 17 лет с важным предупреждением: что нужно сделать до конца июля

Военный учет 17-летних юношей в Украине: в ТЦК рассказали, как стать на учет призывников через «Резерв+» и нужно ли школьникам идти в военкомат.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Военный учет 17-летних

Военный учет 17-летних / © ТСН.ua

С 1 января по 31 июля в Украине продолжается ежегодная кампания для взятия юношей на военный учет призывников. В этом году для 17-летних граждан заработало важное нововведение — пройти процедуру и внести данные в Единый государственный реестр теперь можно онлайн, не посещая ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного ТЦК и СП.

Согласно действующему законодательству, на учет призывников берутся все молодые люди, которым в год взятия на учет исполняется 17 лет.

«Взятие граждан Украины на военный учет призывников проводится с целью определения имеющихся человеческих ресурсов, установления образовательного уровня, изучения личных качеств», — пояснили в ТЦК.

Как стать на учет: есть два способа

Для юношей доступны два варианта прохождения процедуры по выбору:

  • Дистанционно через «Резерв+»

Юноше достаточно пройти электронную идентификацию в приложении и уточнить свои персональные данные через электронный кабинет. Все сведения автоматически вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в соответствии с порядком, определенным Кабмином.

  • Лично в ТЦК

Традиционный вариант с визитом в местный центр комплектования по месту жительства с предоставлением необходимых документов.

Список документов

  • 1. Паспорт гражданина Украины.

  • 2. Выписка из реестра территориальной общины (информация о задекларированном / зарегистрированном месте жительства (пребывании)).

  • 3. Справка о взятии на учет внутриперемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц).

  • 4. Свидетельство о рождении.

  • 5. Документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков.

  • 6. Документ об образовании.

  • 7. Справка с места обучения/работы (при наличии).

  • 8. Четыре фотографии размером 35×45 миллиметров (снимок без головного убора).

Кому можно не становиться на учет

Уважительными причинами признаются:

  • болезнь;

  • препятствие стихийного характера;

  • проживание на оккупированной территории или территории Украины, где ведутся боевые действия;

  • другие обстоятельства, лишившие его возможности встать на военный учет.

Не подлежат взятию на военный учет призывников граждане Украины, отбывающие наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Ранее мы писали, что означает новая отметка ВОС 999 в «Резерве+» и является ли она препятствием для бронирования.

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Дата публикации
Количество просмотров
135
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