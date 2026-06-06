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В ТЦК обратились к юношам 17 лет с важным предупреждением: что нужно сделать до конца июля
Военный учет 17-летних юношей в Украине: в ТЦК рассказали, как стать на учет призывников через «Резерв+» и нужно ли школьникам идти в военкомат.
С 1 января по 31 июля в Украине продолжается ежегодная кампания для взятия юношей на военный учет призывников. В этом году для 17-летних граждан заработало важное нововведение — пройти процедуру и внести данные в Единый государственный реестр теперь можно онлайн, не посещая ТЦК.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного ТЦК и СП.
Согласно действующему законодательству, на учет призывников берутся все молодые люди, которым в год взятия на учет исполняется 17 лет.
«Взятие граждан Украины на военный учет призывников проводится с целью определения имеющихся человеческих ресурсов, установления образовательного уровня, изучения личных качеств», — пояснили в ТЦК.
Как стать на учет: есть два способа
Для юношей доступны два варианта прохождения процедуры по выбору:
Дистанционно через «Резерв+»
Юноше достаточно пройти электронную идентификацию в приложении и уточнить свои персональные данные через электронный кабинет. Все сведения автоматически вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в соответствии с порядком, определенным Кабмином.
Лично в ТЦК
Традиционный вариант с визитом в местный центр комплектования по месту жительства с предоставлением необходимых документов.
Список документов
1. Паспорт гражданина Украины.
2. Выписка из реестра территориальной общины (информация о задекларированном / зарегистрированном месте жительства (пребывании)).
3. Справка о взятии на учет внутриперемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц).
4. Свидетельство о рождении.
5. Документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков.
6. Документ об образовании.
7. Справка с места обучения/работы (при наличии).
8. Четыре фотографии размером 35×45 миллиметров (снимок без головного убора).
Кому можно не становиться на учет
Уважительными причинами признаются:
болезнь;
препятствие стихийного характера;
проживание на оккупированной территории или территории Украины, где ведутся боевые действия;
другие обстоятельства, лишившие его возможности встать на военный учет.
Не подлежат взятию на военный учет призывников граждане Украины, отбывающие наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
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