В ТЦК обратились к украинцам с важным предупреждением: кому обязательно нужно идти на ВВК

ВВК, мобилизация / © ТСН.ua

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Кто обязан пройти ВВК во время военного положения? Этот вопрос часто вызывает путаницу, но перечень категорий четко определен.

Все детали объяснил Житомирский областной ТЦК и СП в Facebook.

Во время военного положения военно-врачебную комиссию обязательно проходят:

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Военнообязанные

Все военнообязанные, направляемые ТЦК и СП (в том числе по повестке или направлению), обязаны пройти медицинское освидетельствование.

Бывшие «ограниченно пригодные»

Лица, ранее имевшие статус «ограниченно пригодный в военное время» и не прошедшие повторный осмотр после изменений в 2024 году, также подлежат обязательной ВВК.

Кандидаты на контрактную службу

Граждане, добровольно вступающие на военную службу по контракту.

Военнослужащие

Те, кто требует повторной оценки состояния здоровья (в частности после ранений или изменения состояния здоровья).

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Отдельная категория женщин с медицинским/фармацевтическим образованием

Женщины, окончившие учебу после 2025 года, подлежат взятию на военный учет, прохождению ВВК в течение 60 дней и оформлению военно-учетных документов.

«ВВК — это обязательная процедура для определенных законом категорий, которая устанавливает пригодность к военной службе и состояние здоровья», — отметили в ТЦК.

В Житомирском областном ТЦК подчеркнули, что в каждом случае направление и порядок прохождения определяются соответствующими органами военного учета и законодательством Украины.

Мобилизация в Украине — последние новости

Отметим, что, несмотря на распространенные в Сети слухи, что работники ТЦК якобы могут мобилизовать мужчин с отсрочкой, сняв ее через систему «Оберег», адвокат категорически отрицает эту информацию. Известный украинский адвокат Роман Симутин подчеркнул, что это невозможно. «У них ТЦК просто не имеет технической возможности сделать подобные вещи. Это манипуляция или распространение заведомо непроверенной информации», — отметил адвокат.

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Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о срочной необходимости изменить подход к мобилизованным. Он отметил, что нарушения в пунктах сбора ТЦК на старте ломают моральное состояние новобранцев.

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