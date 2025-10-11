В ТЦК объяснили, можно ли не проходить ВВК после уплаты штрафа

Медицинский осмотр военнообязанных / © ТСН.ua

Военнообязанные украинцы, которые не имеют права на отсрочку от призыва по мобилизации, обязаны раз в год проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Иначе им грозит штраф.

Об этом напомнила пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук в комментарии Новини.LIVE.

По ее словам, наказание за такое административное правонарушение — штраф в размере от 17 до 25 тысяч грн. При этом уплата этого штрафа не освобождает от прохождения ВВК: надо оплатить штраф и пройти военно-врачебную комиссию.

Ульяна Кравчук добавила, что в случае, если военнообязанный не согласен с заключением комиссии, его можно обжаловать его в высшей ВВК или через суд.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщили, что военнообязанные, которые имеют действующую отсрочку от призыва или находятся на бронировании, не направляются на прохождение ВВК. Это определено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации.