В ТЦК объяснили задержание журналиста Евгения Шульгата: что известно

ТЦК / © Цензор.нет

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В Киеве полиция задержала и доставила в районный ТЦК и СП гражданина Евгения Шульгата из-за нарушения правил военного учета.

Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП.

Задержание Евгения Шульгата — ответ ТЦК

В своем обращении городской ТЦК отметил, что правоохранители доставили Шульгата в военкомат 27 июля 2026, как «нарушителя военного учета». В ходе проверки документов выяснилось, что он вовремя не прошел военно-врачебную комиссию.

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«В ходе проверки установлено, что указанный гражданин вовремя не прошел военно-врачебную комиссию установленным порядком. В целях устранения причины правонарушения он направлен на прохождение ВЛК», — сообщили в Киевском городском ТЦК и СП.

Также в территориальном центре комплектования призвали общественность и представителей СМИ пользоваться исключительно проверенной информацией и воздерживаться от слухов и фейков.

Что известно о задержании Евгения Шульгата?

Напомним, в Киеве 27 июля полиция задержала журналиста hromadske Евгения Шульгата. Его остановили в такси, надели наручники и отвезли в районный ТЦК.

Как сообщил журналист, во время задержания полицейские применили к нему физическую силу. Правоохранители якобы объяснили свои действия нарушением журналистом правил военного учета. В полиции Киева заявили, что остановили автомобиль для проверки документов.

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