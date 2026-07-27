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В ТЦК объяснили задержание журналиста Евгения Шульгата: что известно
В ТЦК Киева прокомментировали задержание журналиста hromadske Евгения Шульгата.
В Киеве полиция задержала и доставила в районный ТЦК и СП гражданина Евгения Шульгата из-за нарушения правил военного учета.
Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП.
Задержание Евгения Шульгата — ответ ТЦК
В своем обращении городской ТЦК отметил, что правоохранители доставили Шульгата в военкомат 27 июля 2026, как «нарушителя военного учета». В ходе проверки документов выяснилось, что он вовремя не прошел военно-врачебную комиссию.
«В ходе проверки установлено, что указанный гражданин вовремя не прошел военно-врачебную комиссию установленным порядком. В целях устранения причины правонарушения он направлен на прохождение ВЛК», — сообщили в Киевском городском ТЦК и СП.
Также в территориальном центре комплектования призвали общественность и представителей СМИ пользоваться исключительно проверенной информацией и воздерживаться от слухов и фейков.
Что известно о задержании Евгения Шульгата?
Напомним, в Киеве 27 июля полиция задержала журналиста hromadske Евгения Шульгата. Его остановили в такси, надели наручники и отвезли в районный ТЦК.
Как сообщил журналист, во время задержания полицейские применили к нему физическую силу. Правоохранители якобы объяснили свои действия нарушением журналистом правил военного учета. В полиции Киева заявили, что остановили автомобиль для проверки документов.