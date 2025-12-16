В ТЦК Одессы мужчина порезал себе вены: в центре комплектования сделали заявление

Инцидент в ТЦК Одессы Фото иллюстративное / © Цензор.нет

Реклама

В помещении Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе мужчина предпринял попытку самоувечья, а именно порезал себе вены. Инцидент произошел при проведении стандартных процедур, после чего на место вызвали медиков и полицию.

Об этом Одесский областной ТЦК отметил в официальном комментарии-разъяснении.

По информации учреждения, гражданин был доставлен в Киевский РТЦК и СП Одессы работниками Национальной полиции Украины, поскольку он находился в официальном розыске за нарушение правил военного учета.

Реклама

«Вопреки распространенным утверждениям, гражданин не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих его непригодность к военной службе, а в едином электронном реестре „Оберіг“ данные о наличии у него отсрочки отсутствуют», — заявили в ТЦК.

Во время прохождения стандартных процедур он предпринял попытку самоувечья, которое, как заявили в ТЦК, было сделано во избежание призыва и давления на должностных лиц. Очередная служба немедленно вызвала экстренную медицинскую помощь и полицию.

В центре комплектования также рассказали, что мужчина вел себя агрессивно, угрожал врачам и военнослужащим ножом, из-за чего медики некоторое время не могли оказать ему необходимую помощь. Впоследствии пострадавшего все же госпитализировали.

Отдельно в ТЦК подчеркнули, что со стороны военнослужащих никаких мер физического принуждения или противоправных действий в отношении гражданина не применялось. По их словам, военные и полицейские принимали все возможные меры для сохранения жизни и здоровья мужчины.

Реклама

В центре комплектования также отметили, что подобные действия имеют признаки демонстративного шантажа и попытки уклонения от выполнения конституционного долга путем манипуляций общественным мнением.

«Призываем общество критически относиться к заявлениям лиц, пытающихся оправдать нарушение закона эмоциональными провокациями и распространением ложной информации», — говорится в обращении.

На днях уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал нападения гражданских на работников ТЦК и СП и призвал всех действовать исключительно в рамках закона и уважать права человека.

Напомним, что ранее в Киеве полиция применила слезоточивый газ, чтобы задержать мужчину , который был в розыске ТЦК. Позже стало известно, что 39-летний мужчина во время задержания оказывал злостное неповиновение. Как заявили в полиции, его доставили для прохождения ВЛК.