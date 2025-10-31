Отсрочка через «Резерв+» / © Минобороны Украины

В ТЦК призвали оформлять отсрочки с 1 ноября через «Резерв+», чтобы не нагружать Центры предоставления административных услуг.

Об этом заявил Сергей Инфимовский, начальник административного отделения Галицко-Франковского районного ТЦК в эфире «Новости Live».

«Прием документов от заявителей занимается ЦПАУ… Комиссия при территориальных центрах комплектования рассматривает заявления и документы, подтверждающие предоставление отсрочки, и принимает решение о предоставлении отсрочки или об отказе, о чем сообщает в обратной связи ЦПАУ», — объяснил сотрудник ТЦК.

Инфимовский отметил, что ЦПАУ проверяет принадлежность документов через Дію, через открытые цифровые ресурсы. Но ответственность за предоставление правдивых документов, подтверждающих право на отсрочку, постановление Кабмина установило по подающему заявление.

Напомним, уже с субботы, 1 ноября, оформить или продлить отсрочку от мобилизации можно онлайн через приложение «Резерв+» или офлайн — в ЦПАУ. Непосредственное представление документов в ТЦК больше не проводится.