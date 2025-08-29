В ТЦК прокомментировали мобилизацию отца-одиночки, не упомянув о детях

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В Запорожском областном ТЦК и СП подтвердили мобилизацию 28-летнего Владимира Страхова, который сам воспитывает двух малолетних детей, отметив, что на блокпосту его задержали сотрудники полиции.

Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу, 29 августа.

По информации областного ТЦК, 26 июля в 22:00 во время проверки документов на одном из блокпостов в городе Запорожье сотрудники Национальной полиции идентифицировали его личность и установили, что у него отсутствуют военно-учетные документы, о чем был составлен акт.

«В соответствии с требованиями Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением кабинета министров Украины от 16 мая 2024 года №560, представители Национальной полиции доставили его в Бердянский районный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Подчеркиваем, что задержание происходило без участия военнослужащих ни одного из РТЦК и СП Запорожской области», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве утверждают, что во время проверки и собеседования в Бердянском РТЦК и СП Владимир Страхов не предоставил никаких сведений или документов, которые бы свидетельствовали о наличии у него права на отсрочку.

«Пройдя военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе было сформировано мобилизационное распоряжение, и гражданин направлен в один из учебных центров, каких-либо противоправных действий по отношению к гр. Владимира Страхова допущено не было», — уверяют в ТЦК.

В то же время в ведомстве не прокомментировали обнародованную в СМИ информацию от сестры мобилизованного о том, что Владимир Страхов сам воспитывает двух малолетних детей. Женщина утверждала, что во время задержания они были с отцом и их якобы одних оставили на обочине.

Адвокат Антонина Шостак отметила, что в этих обстоятельствах именно права несовершеннолетних детей являются приоритетом.

Сейчас дети находятся под опекой сестры мобилизованного, который начал процедуру оформления всех документов для получения статуса отца-одиночки.

