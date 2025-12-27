ТЦК

В четверг, 25 декабря, на территории Белгород-Днестровского РТЦК умер мужчина. Одесский областной ТЦК и СП обнародовал разъяснение по инциденту и выразил соболезнования семье умершего.

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

По информации учреждения, мужчину доставили в центр для уточнения учетных данных. Уже на территории РТЦК он неожиданно потерял сознание. Отмечается, что военнослужащие сразу начали домедицинскую помощь и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. Врачи прибыли очень быстро и провели реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось — медики констатировали смерть.

«По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием. Скорость ухудшения состояния здоровья и результаты медицинского осмотра подтверждают внезапный характер патологического состояния. Руководство Одесского областного ТЦК и СП максимально способствует правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении.

Одесский областной ТЦК и СП также призвал не распространять предположения о насильственной смерти или травмах, ведь такие утверждения не соответствуют официальным данным и являются преждевременными до завершения экспертизы.

Напомним, недавно в Одессе в Киевском районном ТЦК доставленный полицией за нарушение правил учета мужчина порезал себе вены во время оформления документов.