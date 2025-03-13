В туалете — за границу: во Львовской области уклонист придумал неординарную схему побега

30-летнего жителя Яворивского района разоблачили на попытке незаконной переправки через границу с Польшей. Мужчина спрятал пассажира в спальном отсеке грузовика, однако пограничники обнаружили тайник.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

10 марта на одном из пунктов пропуска в Польшу пограничники 7 Карпатского отряда разоблачили мужчину, который незаконно пытался уехать из Украины. Его перевозчик – 30-летний водитель грузовика DAF – спрятал уклоняющегося в спальном отсеке и беспрепятственно довез в КПП.

По плану военнообязанный должен был скрыться в туалете пункта пропуска, а после прохождения контроля — незаметно вернуться в кабину и выехать в Польшу. Однако попытка провалилась: пограничники обнаружили нарушителя во время проверки.

“Подозреваемый пытался избежать пограничного контроля, используя грузовик как тайник. Однако его план не сработал – военнообязанный был обнаружен и задержан”, – отметили в Яворивском районном отделе полиции.

Полицейские сообщили водителю грузовика о подозрении по ч.1 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, во Львовской области 47-летний мужчина напал на восьмиклассника прямо на школьном дворе. Парень получил сотрясение головного мозга и ушибы.

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