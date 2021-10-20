В Тульчине по программе Зеленского до конца года восстановят площадь перед Дворцом Потоцких

В Тульчине по программе Зеленского до конца года восстановят площадь перед Дворцом Потоцких

В Тульчине Винницкой области до конца этого года будет завершена реконструкция площади перед Дворцом Потоцких, который является одним из самых известных туристических магнитов региона.

Работы там проходят по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил в Facebook глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

По его словам, проект по реконструкции и обустройству территории был разработан еще в 2018 году, а в 2020 и 2021 годах в него были внесены коррективы.

"В этом году восстановление архитектурного памятника проводят в рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". И именно теперь учтено продолжение реконструкции ограждения территории Дворца к въездной арке в город", - отметил глава области.

Он подчеркнул, что исторический облик этой территории будет сохранен. Так, подрядчики демонтировали и отправили на реставрацию старую ограду. К ованые секции, которые сохранились, будут отреставрированы, а новые создадут по старому образцу.

Кроме этого, подрядчики строят новые кирпичные столбики, устраивают железобетонный фундамент забора. Параллельно на площади были высажены 2,3 тысячи роз и самшитов.

"Готовность реконструкции элементов благоустройства на территории Дворца Потоцких составляет более 80%", - написал Борзов.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский объявил о старте в рамках "Большой стройки" программы "Большая реставрация", которая имеет целью комплексное восстановление объектов культурного и исторического наследия. Программа предусматривает, что эти объекты будут реконструированы и модернизированы, а к каждому из них будет вести новая дорога.

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