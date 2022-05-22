В Турции экс-депутат горсовета Харькова убил двух своих малолетних детей: мужчину арестовали

В Турции экс-депутат горсовета Харькова убил двух своих малолетних детей: мужчину арестовали

Украинец убил своих детей, которым было 4 и 6 лет.

Полиция Турции арестовала 38-летнего гражданина Украины, который 21 мая убил двоих своих детей 4 и 6 лет и ранил жену.

По данным СМИ, семья арендовала квартиру. Отец с детьми жили на верхнем этаже, а жена и ее свекровь – на нижнем.

Между мужем и его женой произошла ссора, после чего он схватил нож и ранил женщину. А потом убил детей.

Об этом пишет издание Sabah.

Мужчина был задержан и доставлен в суд, который постановил арестовать его по обвинению в умышленном убийстве.

По данным харьковского издания Newsroom, речь идет об Алексее Навроцком, который с 2009 по 2014 год работал в аппарате Верховной Рады помощником нардепа. Дважды избирался депутатом Харьковского райсовета, а в 2015 году прошел в Харьковский городской совет, числился в составе фракции "За Харьков, за Возрождение". До начала полномасштабной войны Алексей Навроцкий занимал должность проректора по научной работе ХНУ им. Каразина. С марта находился в отпуске "за свой счет".

Напомним, американец в прямом эфире в супермаркете расстрелял более десяти человек.

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