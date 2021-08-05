В Турции из-за лесных пожаров из отеля по морю эвакуировали украинских туристов

Украинские отдыхающие рассказали консульству о приближении огня к гостинице.
В Турции из отеля охваченной лесными пожарами провиции Мугла по морю эвакуировали украинских туристов, которые оказались в непосредственной близости к зоне огня.
Об этом рассказал консул Украины в Анталии Эмир Рустамов, пишет "Укринформ".
Отмечается, что инцидент произошел вечером 2 августа, когда гости Voxx Marmaris Beach Resort в Мармарисе обратились на "горячую линию" консульства в Анталии с просьбой о помощи.
Консул Украины немедленно сообщил о приближении лесного пожара губернатору провинции Мугла, мэру города Мармарис, командующему Береговой охраны региона и генеральному директору туристического оператора TUİ Türkiye.
Граждан Украины и других государств, которые жили в гостинице, эвакуировали на морском транспортом в течение получаса. Их переселили в гостиницу Fun & Sun Smart Voxx, удаленную от зоны пожара.
"В случаях, когда эвакуация наземным транспортом невозможна, ее осуществляют по морю. Тем не менее, призываю всех украинцев, которые собираются на отдых в Турцию, взвешивать все риски и воздержаться от поездок в те районы, где бушуют лесные пожары", — отметил Рустамов.
Напомним, что 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за лесных пожаров объявил зонами бедствия провинции Анталья, Мугла, Измир, Адана и Стамбул.
Большинство пожаров на турецких курортах под контролем, впрочем ситуация остается напряженной. Новые очаги возгораний возникли вблизи Бодрума.