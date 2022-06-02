В Турции отменили концерт пророссийской пианистки Валентины Лисицы, выступавшей в оккупированном Мариуполе

В Стамбуле отменили выступление пианистки Валентины Лисицы из-за поддержки войны в Украине.

Родившаяся в Киеве колаборантка активно поддерживала войну на Донбассе и даже получила паспорт так называемой "ДНР".

Об отмене концерта Лиса в Сети сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Выступление так называемой артистки Валентины Лисицы в Стамбуле отменено. Только что получило официальное письмо от турецкой стороны. Данное лицо, которое публично приобрело псевдогражданство одной из оккупированных территорий Украины, недавно сыграло "концерт" в Мариополе на фоне обстрелов "Азовстали" войне против Украины, не будет представлена на престижных музыкальных мероприятиях в Турции", – написал посол.

Он добавил, что в этом конкретном случае культура не может быть вне политики, тем более, что ее страна-агрессор использует в пропаганде и оправдании своих преступлений.

Напомним, что во временно оккупированном Севастополе состоялся конкурс красоты. На нем избрали четырех королев красоты "Крым весна – 2022". "Миссис королевой красоты" стала 34-летняя Ольга Валеева из Полтавы.

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