В Турции по подозрению в шпионаже арестован гражданин Украины: что известно

Ему грозит от 15 до 20 лет заключения.
В Турции по обвинению в "политическом и военном шпионаже" арестовали шестерых иностранцев, в том числе гражданина Украины Игоря Ефрима.
Об этом в среду, 20 октября, сообщает Hürriyet.
Украинец вместе с россиянами Абдуллой Абдуллаевым, Равшаном Ахмедовым, Бесланом Расаевим и Асланбеком Абдулмуслимовым, а также узбеком Амиром Юсуповым якобы готовили вооруженные нападения на представителей чеченской оппозиции.
Операция по задержанию подозреваемых в привлечении к международной шпионской деятельности состоялась в ночь на 8 октября в рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Стамбула.
После допроса задержанных передали в 5-ый Уголовный мировой суд Стамбула, который постановил арестовать подсудимых. Сейчас они находятся в пенитенциарном учреждении Малтепе. Подозреваемым грозит от 15 до 20 лет заключения по статье 328 УПК Турции о "политическом и военном шпионаже".
Как сообщалось, у задержанных изъяли три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным прицелом, и патроны. Операцию по задержанию вероятных шпионов провели одновременно по нескольким адресам в Стамбуле и Анталии.