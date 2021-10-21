В Турции по подозрению в шпионаже арестован гражданин Украины: что известно

В Турции по подозрению в шпионаже арестован гражданин Украины: что известно

Ему грозит от 15 до 20 лет заключения.

В Турции по обвинению в "политическом и военном шпионаже" арестовали шестерых иностранцев, в том числе гражданина Украины Игоря Ефрима.

Об этом в среду, 20 октября, сообщает Hürriyet.

Украинец вместе с россиянами Абдуллой Абдуллаевым, Равшаном Ахмедовым, Бесланом Расаевим и Асланбеком Абдулмуслимовым, а также узбеком Амиром Юсуповым якобы готовили вооруженные нападения на представителей чеченской оппозиции.

Операция по задержанию подозреваемых в привлечении к международной шпионской деятельности состоялась в ночь на 8 октября в рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Стамбула.

После допроса задержанных передали в 5-ый Уголовный мировой суд Стамбула, который постановил арестовать подсудимых. Сейчас они находятся в пенитенциарном учреждении Малтепе. Подозреваемым грозит от 15 до 20 лет заключения по статье 328 УПК Турции о "политическом и военном шпионаже".

Как сообщалось, у задержанных изъяли три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным прицелом, и патроны. Операцию по задержанию вероятных шпионов провели одновременно по нескольким адресам в Стамбуле и Анталии.

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