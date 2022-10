В Турции состоится серия благотворительных концертов Save Childhood в поддержку украинских детей с участием группы THE HARDKISS

Концерты запланированы в Анталии, Стамбуле, Измире. Участие в благотворительном мероприятии примет известная украинская группа THE HARDKISS.

Об этом сообщают организаторы концертов.

Украинский музыкальный фестиваль Atlas совместно с благотворительным проектом Childhood Without War в Турции организуют серию благотворительных концертов Save Childhood. Цель проекта – помочь детям, пострадавшим от войны в Украине. Первые концерты пройдут: 27 октября в Анталии, 29 октября в Стамбуле, 30 октября в Измире с участием украинской группы THE HARDKISS. Вся прибыль с концертов будет перечислена проекту Childhood Without War.

Фото: пресс-служба The Hardkiss

В Atlas сообщили, что в общей сложности планируют организовать 9 концертов, по 3 раза в месяц. Средства будут направлены для помощи детям-сиротам, эвакуированным из зоны боевых действий в Турцию.

“Мы планируем сделать 9 концертов, по 3 каждого месяца – при участии разных украинских артистов. Открывают этот проект друзья нашего фестиваля – THE HARDKISS, за что мы им очень благодарны. Подобные проекты позволяют нашей команде развиваться, делаете то, что мы умеем лучше всего, а также помочь тем, кто в этом нуждается. В рамках этого проекта мы помогаем детям-сиротам, которые были эвакуированы из опасных районов Украины в Турцию”, – комментируют в Atlas.

Билеты и детали: https://savechildhood.com.ua

Справка

Childhood Without War – это украинский благотворительный проект, предусматривающий программу эвакуации в Турцию детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки и попечительства, а также детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, из опасных зон в Украине в Турцию и обеспечивающий их всех необходимым для комфортного проживания. Стоимость одного ребенка в сутки составляет 12 евро, а эвакуация обходится в 180 евро.

The HARDKISS — независимая группа из Киева (Украина). Создан в 2011 году. Авторство всех песен The HARDKISS принадлежит его основателям – Юлии Саниной и Валерию Бебко. The HARDKISS – это смесь, казалось бы, несочетаемого: тяжелые аранжировки, мелодичные партии, глубокие тексты и соул-вокал Юлии Саниной. The HARDKISS не только играет вживую, но и создает впечатляющие концертные шоу.

Фестиваль Atlas – крупнейший музыкальный фестиваль восточной Европы, традиционно проходящий в Киеве (Украина). Начиная с 2015 года на нем выступали: The Prodigy, The Chemical Brothers, Martin Garrix, Liam Gallagher, Placebo, Kasabian, LP, Tom Odell, John Newman, Three Days Grace, и многие другие.

Напомним, группа "Друга Ріка" сыграет благотворительный акустический концерт в Киеве.

