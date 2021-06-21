В Турции в еще двух музеях заработали украиноязычные аудиогиды

В ближайшее время ожидается запуск аудиогидов в Австрии и в Узбекистане.

В Турции в еще двух музеях заработали украиноязычные аудиогиды. Теперь послушать экскурсию на украинском языке можно в Археологическом музее Анталии и в музее Святого Николая в Демре, провинция Анталия.

Об этом сообщает Офис президента.

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Инициатором запуска украиноязычных аудиогидов является первая леди Елена Зеленская. Она отметила, что Турция является самой популярной страной, которую украинцы выбирают для отдыха, а потому отныне они имеют возможность слушать экскурсию на украинском языке.

"В рамках нашего проекта у нас уже 20 украиноязычных аудиогидов, из которых семь — в Турции. Это прекрасно", — отметила Елена Зеленская.

Первая леди также добавила, что в ближайшее время ожидается запуск аудиогидов в Австрии и в Узбекистане.

Археологический музей в Анталии открылся в 1922 году, он является вторым по величине музеем Турции. Здесь есть 5000 художественных произведений и 15 000 артефактов, охватывающих период от доисторической эпохи до Османского государства. Город Демре, в котором расположен музей Святого Николая, было вторым религиозным центром Анатолии в V веке нашей эры. Благодаря епископу Николаю город получил славу за пределами региона и стал важным центром христианства.

Напомним, по инициативе Елены Зеленской в Венском музее истории искусств появились украиноязычные аудиогиды.

Ранее три музея Турции "заговорили" на украинском языке.

Также первая леди в эксклюзивном интервью рассказала о украиноязычных аудиогидах в музеях мира.

Нас должны слышать: Елена Зеленская о проекте "Украиноязычные аудиогиды в музеях мира"

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